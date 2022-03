Lausannes Milliarden-Besitzer Bob Ratcliffe gibt trotz Krise Treueschwur ab

Lausannes milliardenschwerer Milliardär Bob Ratcliffe macht beim FC Lausanne-Sport trotz akuter Krise keinen Rückzieher, wie er bei einem Treffen mit politischen Vertretern der Stadt Lausanne und des Kantons Waadt betont.

Wie der Super Ligist mitteilt, kam es am Dienstag zwischen den Parteien auf Einladung der Stadt Lausanne hin zu einem rund zweistündigen Austausch. Dabei hat Ratcliffe betont, dass sein Engagement in Lausanne nach wie vor langfristig ausgelegt ist und er den Verein weiterhin an die nationale Spitze führen will.

Dies könnte allerdings über Umwege geschehen: Die Mannschaft von Lausanne-Sport präsentiert sich sportlich weiterhin in desolatem Zustand. Auch der kurz nach Start der Rückrunde erfolgte Trainerwechsel brachte keinen Aufschwung. Der Rückstand auf den Barrageplatz beträgt bereits sechs Punkte. Es droht der direkte Abstieg. Aus dem Staub machen wird sich Ratcliffe mit seinem Unternehmen INEOS dann aber nicht, wie der Brite versichert. Beteiligt ist er auch an Ligue 1-Klub OGC Nizza.

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗲𝘁 𝗮𝗻𝗰𝗿𝗲́ 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗶𝗿 Le président du FC Lausanne-Sport a rencontré les autorités politiques de la @communelausanne et @EtatdeVaud. Communiqué officiel 👉 https://t.co/Sje4cPG6ms#AllezLausanne pic.twitter.com/D78ZWyS37m — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) March 2, 2022

psc 2 März, 2022 15:52