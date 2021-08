Bernhard Heusler soll den Verkauf des FC Lugano abwickeln

Angelo Renzetti will seine Anteile am FC Lugano weiterhin verkaufen. Jetzt hat er einen potentiellen Abnehmer gefunden. Basels Ex-Präsident Bernhard Heusler soll die Verhandlungen als Vermittler moderieren und zum Abschluss führen.

Als potentieller neuer Eigentümer der Tessiner gilt US-Unternehmer und Milliardär Joe Mansueto, dem auch der MLS-Klub Chicago Fire gehört. Dort waltet Georg Heitz als Sportchef. Dieser wiederum ist als Geschäftspartner und früherer FCB-Sportchef eng mit Heusler verbandelt.

Laut einem Bericht des “Corriere del Ticino” kommt es am Mittwoch zu einem Treffen zwischen Heusler, Renzetti und Leonid Novoselskyi. Zur Erinnerung: Renzetti gehören derzeit 60 Prozent des FC Lugano, Novoselskyi 40 Prozent. Mansueto wiederum fordert bei einem Einstieg sämtliche Anteile. Heuslers Aufgabe wird es also wohl vor allem sein, Novoselskyi von einem Ausstieg aus dem Klub und einem Verkauf seiner Anteile zu bewegen. Sollte dieser das Angebot ablehnen, hat er gemäss Aktionärsvereinbarung 30 Tage Zeit das Angebot von Mansueto zu parieren. Sollte er dies tun, könnte er seinerseits 100 Prozent der Anteile am FC Lugano übernehmen. Die nächsten Tage werden im Tessin sehr, sehr spannend…

psc 3 August, 2021 12:25