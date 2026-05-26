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Neue Aufgabe

Ex-Profi Matteo Tosetti wird Teammanager in Lugano

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 19:17
Ex-Profi Matteo Tosetti wird Teammanager in Lugano

Der frühere Profi Matteo Tosetti übernimmt beim FC Lugano im Hinblick auf die kommende Saison die Aufgabe des Teammanagers.

Als solcher wird der 34-Jährige für die Profimannschaft verantwortlich sein. Tosetti blickt auf insgesamt 15 Jahre Erfahrung im Schweizer Profifussball zurück. Er wurde im Team Ticino und später bei den Young Boys ausgebildet. Ausserdem trug er auch die Trikots des FC Thun, des FC Sion, der AC Bellinzona und des FC Locarno.

Die Bianconeri geben ausserdem bekannt, dass die bisherige Teammanagerin Beatrice Girelli neu die Aufgabe als Travel & Women’s Soccer Managerin übernimmt. Damit wird sie für die Organisation sämtlicher Reisen und Auswärtsfahrten des FC Lugano verantwortlich und übernimmt zusätzliche Aufgaben in der Frauenabteilung.

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