Exklusiv: Europacup-Team lockte Lugano-Star Ayman El Wafi

Dem FC Lugano bot sich im vergangenen Transferfenster die Möglichkeit, auch Ayman El Wafi zu versilbern. Unter anderem lockte ein Klub, der an einem Europacup teilnimmt.

Nachdem der FC Lugano schon Albian Hajdari nach Hoffenheim ziehen lassen musste, bestand in diesem Sommer zudem die Gefahr, Ayman El Wafi an einen anderen Klub zu verlieren. Damit wäre der nächste Abwehr-Musterschüler verlorengegangen.

Ganz so weit kam es allerdings nicht, obwohl es im zurückliegenden Transferfenster nach Informationen von 4-4-2.ch viele Interessenten für El Wafi gab. Keiner davon, so zumindest der aktuelle Stand, intensivierte jedoch seine Bemühungen.

Sparta Prag checkte Lugano-Star Ayman El Wafi ab

Einer der Klubs, die sich im vergangenen Sommer konkret mit El Wafi beschäftigt hatten, war Sparta Prag. Der Teilnehmer an der Ligaphase der Conference League hatte sich nach dem 21-Jährigen erkundigt.

Lugano hatte eine Schmerzgrenze für El Wafi definiert, die bei rund vier Millionen Euro lag. Ab dieser Summe wären die Bianconeri bereit gewesen, ihren Abwehrstar abzugeben. Sparta Prag entschied sich am Ende für den Transfer von Jakub Martinec, der vom Ligakonkurrenten Jablonec unter Vertrag genommen wurde.

El Wafis Vertrag in Lugano ist noch bis 2027 gültig. Wie der gesamte Verein ist auch der ehemalige marokkanische Juniorennationalspieler holprig in die neue Saison gestartet, hat sich mittlerweile aber wieder stabilisiert.

aoe 13 Oktober, 2025 17:29