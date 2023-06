Exklusiv: FC Lugano nimmt Yanis Cimignani unter Vertrag

Der FC Lugano verstärkt sich auf den offensiven Flügelpositionen. Aus Frankreich kommt Yanis Cimignani (21) ablösefrei und erhält im Tessin einen Vertrag über vier Jahre.

Nach Ayman El Wafi verbucht der FC Lugano auf die kommende Saison den nächsten externen Neuzugang. Yanis Cimignani heuert nach 4-4-2.ch-Informationen bei den Bianconeri an und erhält einen Vierjahresvertrag. Zuerst hatte die "L'Equipe" darüber berichtet.

Eine Ablöse müssen die Tessiner nicht aufwenden, Cimignani verlängerte seinen auslaufenden Vertrag beim AC Ajaccio nach dem Abstieg in die französische Zweitklassigkeit nicht. In der abgeschlossenen Saison stehen acht Partien in der Ligue 1 in Cimignanis persönlicher Datenbank.

Cimignani verfügt über die typischen Attribute eines Flügelspielers, der ehemalige französische Nachwuchsnationalspieler kommt meist auf der linken Aussenbahn zum Einsatz – und ist womöglich der Ersatz für den begehrten Ignacio Aliseda.

Luganos Sportchef Carlos Da Silva bestätigte unlängst gesteigertes Interesse für Aliseda aus der Serie A: "Für Aliseda gibt es verschiedene Interessen aus Italien. Ich kommentiere die Details nicht, aber die Verhandlungen sind noch nicht so weit fortgeschritten."

aoe 13 Juni, 2023 10:16