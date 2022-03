Der FC Lugano schielt auf einen ecuadorianischen Nationalspieler

Der FC Lugano blickt mit Interesse nach Südamerika: Der ecuadorianische Nationalspieler Joao Rojas ist bei den Tessinern ein heisses Thema.

Zurzeit spielt der 24-jährige Flügelstürmer noch in seiner Heimat beim CS Emelec. In der vergangenen Saison erzielte er in 26 Spielen zehn Tore und sechs Assists. Für Ecuador lief er bereits in sieben Länderspielen auf. Sein Vertrag bei Emelec läuft noch bis Jahresende, danach könnte er ablösefrei wechseln. Nach Aussage von Klubpräsident Präsident Nassib Neme zählt der FC Lugano neben den MLS-Klubs DC United, New York City zu den Interessenten für Rojas.

psc 18 März, 2022 17:03