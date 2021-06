Der FC Lugano bestätigt die Trennung von Trainer Maurizio Jacobacci

Der Ende Juni auslaufende Vertrag mit dem 58-jährigen Berner wird nicht verlängert. Jacobacci stiess im Oktober 2019 zu Lugano und hat sein Team in den zwei Spielzeiten auf den 5. bzw. 4. Tabellenplatz der Super League geführt. Nun orientiert er sich neu.

Bei Lugano steht demnächst ein Besitzerwechsel an. Präsident Angelo Renzetti hat den Klub an Unternehmer verkauft. Die Swiss Football League muss allerdings noch zustimmen.

Il contratto con Maurizio Jacobacci non sarà prolungato.

Grazie Mister e in bocca al lupo per il futuro!https://t.co/v6JqO4r54w

— FC Lugano (@FCLugano1908) June 2, 2021