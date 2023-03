Der FC Luzern testet den estnischen Stürmer Egert Ounapuu

Der erst 17-jährige estnische Mittelstürmer Egert Ounapuu weilt zum Probetraining beim FC Luzern.

Die Innerschweizer können sich in diesen Tagen direkt vor Ort von den Qualitäten des Youngsters überzeugen. Ounapuu läuft bislang noch für seinen Stammklub Nomme United in der zweiten estnischen Liga auf. Sollte er sich in Luzern unter Beweis stellen, könnte ein Transfer zum FCL folgen.

Im vergangenen Jahr gelangen Ounapuu für seinen Verein in 26 Spielen ganze 36 Tore. Der Stürmer gilt als eines der grössten Zukunftsversprechen des estnischen Fussballs.

psc 10 März, 2023 10:21