Lugano schnappt sich einen Valencia-Verteidiger

Der FC Lugano gibt den Zuzug des spanischen Linksverteidigers Adrian Guerrero bekannt.

Der 22-jährige Linksfuss wechselt auf Leihbasis vom FC Valencia ins Tessin. Ursprünglich wurde Adrian Guerreo in La Masia beim FC Barcelona ausgebildet. Den Sprung in den A-Kader schaffte er dort aber nicht. Und auch bei Valencia kam er bislang in der zweiten Mannschaft zum Zug.

Ab sofort ist Guerrero Teil des Kaders des FC Lugano.

🔥 Benvenuto Adriàn! 🖊 Il terzino spagnolo è un nuovo giocatore del Lugano. Arriva in prestito dal @valenciacf#fclugano #ilmioweekend https://t.co/7UbnL8b9es — FC Lugano – INSIEME (@FCLugano1908) August 20, 2020

psc 20 August, 2020 16:12