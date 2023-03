Luganos Bayern-Neuzugang Lukas Mai fällt bis Saisonende aus

Der FC Lugano muss bis Saisonende auf seinen Abwehrspieler Lukas Mai verzichten.

Der Neuzugang des FC Bayern hat sich einen Sehnenriss im rechten Oberschenkelmuskel zugezogen und wird in den nächsten Tagen in München operiert. Die Ausfallzeit für den 22-jährigen Innenverteidiger wird auf rund vier Monate geschätzt. Lukas Mai kam in dieser Saison für Lugano in 19 Super League-Spielen zum Einsatz und war in der Abwehrzentrale lange gesetzt.

Im Schlussspurt in der Liga und auch im Cup-Halbfinale gegen Servette in der kommenden Woche müssen die Tessiner ohne den Verteidiger auskommen.

psc 31 März, 2023 12:17