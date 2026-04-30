Lugano-Goalie Fotios Pseftis möchte in Deutschland bleiben

Der griechische Torhüter Fotios Pseftis sieht seine Zukunft nicht mehr beim FC Lugano, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Der 23-jährige Keeper ist seit Jahresbeginn an Alemannia Aachen ausgeliehen. Beim deutschen Drittligisten hat er sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag als Stammgoalie etablieren können. Jetzt verrät Pseftis gegenüber dem «kicker», dass er gerne bei seinem aktuellen Verein bleiben würde: «Ich würde sehr gerne bleiben.» Der Verein gefalle ihm sehr gut, denn er habe «noch nie in so einer Umgebung mit solchen Fans gespielt.»

Zuletzt zeigte Pseftis gegen den MSV Duisburg eine fantastische Leistung mit einer spektakulären Rettungstat. «Die erste Reaktion war Instinkt. Dann habe ich versucht, so schnell wie möglich wieder aufzustehen – und dann war da vielleicht auch etwas Glück dabei», erklärt er.

Aachen besitzt für den Torhüter eine Kaufoption und könnte Pseftis deshalb durchaus fest verpflichten.