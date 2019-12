Luganos Vecsei kehrt in seine Heimat zurück

Der FC Lugano hat einen Abgang zu verzeichnen. Mittelfeldspieler Balint Vecsei kehrt in seine Heimat Ungarn zurück.

Balint Vecsei verlässt den FC Lugano. Wie der Klub am Sonntag auf seiner Website bekanntgibt, wird der 26-Jährige in seine Heimat Ungarn zurückkehren und heuert dort bei Ferencvàros Budapest an.

Gute dreieinhalb Jahre spielte der Mittelfeldspieler für den FC Lugano. In dieser Zeit kam er zu 99 Einsätzen sechs Tore und sieben Torvorlagen beisteuerte.

adk 29 Dezember, 2019 17:32