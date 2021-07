Brasilianischer Red Bull Salzburg-Youngster wechselt in die Super League

Der FC Lugano wird wohl in Kürze den nächsten Spieler begrüssen: Luis Phelipe von Red Bull Salzburg steht vor der Ankunft.

Der 20-Jährige wurde für die kommende Saison in Österreich bereits “abgemeldet”, da ein Transfer ins Ausland bevorsteht. Medienberichten zufolge wird Phelipe die brasilianische Fraktion des FC Lugano verstärken. Der Linksaussen stiess vor zwei Jahren aus seiner Heimat nach Europa. In der vergangenen Saison war er allerdings wieder an Red Bull Bragantino ausgeliehen und spielte somit wieder in der Heimat. Nun soll er in der Super League durchstarten. Sein Vertrag in Salzburg läuft bis 2024.

psc 12 Juli, 2021 11:41