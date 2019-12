Luzern und Lugano haben Mbakogu auf dem Wunschzettel

Nicht mehr lange bis das Januar-Transferfenster öffnet. Der FC Luzern und der FC Luzern sollen dabei auf den gleichen Stürmerkandidaten schielen.

Der FC Luzern und der FC Lugano scheinen im Januar die Stürmerposition verstärken zu wollen. Wie das italienische Portal “tuttomercatoweb” berichtet, sind nämlich gleich beide Super-League-Klubs an Jerry Mbakogu interessiert.

Der italienisch-nigerianische Doppelbürger steht derzeit in Kroatien bei Osijek unter Vertrag, kommt dort jedoch kaum zum Zug und konnte dadurch auch noch keinen Saisontreffer erzielen.

Zuvor stürmte der Torjäger in der italienischen Serie B und erzielte dort in 152 Einsätzen 42 Tore und 27 Assists. Sein Vertrag in Kroatien läuft noch bis 2021, sein Marktwert wird indes auf 800’000 Euro datiert.

adk 22 Dezember, 2019 11:39