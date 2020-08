Neuer Goalie: Lugano nimmt Sebastian Osigwe unter Vertrag

Der FC Lugano verpflichtet den schweizerisch-nigerianischen Goalie Sebastian Osigwe.

Der 26-Jährige wurde einst beim FC Luzern ausgebildet und spielte während der letzten sechs Jahren beim SC Kriens in der Challenge League. Nun wechselt Sebastian Osigwe ablösefrei in die Super League und heuert beim FC Lugano bis zum Ende der Saison 2022/23 an.

In der abgelaufenen Saison bestritt der Keeper für Kriens 20 Ligaspiele.

psc 20 August, 2020 12:13