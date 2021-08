Neuer Interessent für den FC Lugano aufgetaucht

Mehrheitsbesitzer Angelo Renzetti will seine Anteile am FC Lugano weiterhin verkaufen. Nachdem zuletzt ein US-Milliardär als heisser Kandidat für einen Einstieg gehandelt wurde, scheint jetzt ein weiterer Interessent mitzumischen.

Am Mittwoch kam es zum Treffen zwischen den Lugano-Verantwortlichen und den US-Interessenten rund um Chicago Fire-Besitzer Joe Mansueto. Minderheits-Aktionär Leonid Novoselskiy war ebenso dabei wie Bernhard Heusler, der die Interessen Mansuetos vertritt. Präsident Renzetti liess sich laut “Blick” hingegen entschuldigen. In den Verhandlungen gab es allerdings keine Einigung.

Und nun mischt offenbar eine weitere Gruppe mit, die Interesse an einem Einstieg beim FC Lugano bekundet. Es soll sich um die Verwalter eines potenten deutschen Investmentfonds aus dem Fussballbusiness handeln, die in der Vergangenheit auch schon Interesse an Challenge League-Klub FC Winterthur zeigten. Novoselskiy scheint diesem Fonds näher zu stehen als den Amerikanern. Renzetti ist für einen Verkauf auf die Zustimmung des Minderheitsaktionärs angewiesen. Lugano soll bereits für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag zu haben sein.

psc 5 August, 2021 10:19