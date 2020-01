Nicola Dalmonte verlässt Lugano wieder

Die ursprünglich für ein Jahr geplante Leihe von Nicola Dalmonte wird vom FC Genua vorzeitig abgebrochen: Der Lugano-Profi wechselt in die Serie B zu Trapani Calcio.

Der Tabellenvorletzte der Serie A beordert den 22-jährigen Mittelstürmer wieder zurück, wobei er ihn gleich zu einem neuen Klub schickt. An mangelnder Einsatzzeit beim FC Lugano kann es nicht liegen: Nicola Dalmonte stand bei den Tessinern in der Super League 16 Mal auf dem Platz (1 Tor) und kam auch viermal in der Europa League zum Zug. Die Zeit des Italieners in der Schweiz geht vorzeitig zu Ende.

