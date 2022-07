Offiziell: FC Lugano verpflichtet Bislimi vom FC Schaffhausen

Der FC Lugano hat sich mit Uran Bislimi vom FC Schaffhausen verstärkt. Der Mittelfeldspieler hat einen bis 30. Juni 2026 gültigen Vertrag unterschrieben.

“Uran Bislimi”, erklärt der sportliche Leiter des FC Lugano, Carlos Da Silva, “bietet eine zusätzliche Option für unser Mittelfeld. Er kann mehrere Rollen abdecken, hat eine gute Technik und Spielübersicht. In den letzten Saisons hat er sich in Schaffhausen als Führungspersönlichkeit durchgesetzt, wir sind sehr froh, ihn in unserem Team zu haben.”

👋 Uran Bislimi è un nuovo giocatore del FC Lugano. 🖊️ Il centrocampista proviene dall'@fcschaffhausen e ha firmato un contratto valido fino al 30.06.2026https://t.co/Rb5BwyVaG3 — FC Lugano (@FCLugano1908) July 19, 2022

Der 22-jährige Kosovare ist in Basel geboren, spielte beim FC Basel auch bei den Junioren. 2019 zog es ihn von der U21 des FCB zum FC Schaffhausen und von dort nun zum FC Lugano.

adk 19 Juli, 2022 16:19