Reto Ziegler kehrt in die Super League zurück

Reto Ziegler kehrt in die Schweiz zurück und verstärkt bis Saisonende den FC Lugano.

Der Abwehrspieler war in den vergangenen drei Jahren in der MLS beim FC Dallas beschäftigt. Anfang dieses Jahres lief sein Vertrag aus. Jetzt kehrt der 35-Jährige noch einmal in die Schweiz zurück. Der Ex-Nationalspieler unterschreibt in Lugano einen Vertrag mit Gültigkeit bis Saisonende.

In der höchsten Schweizer Liga lief er in der Vergangenheit bereits für Luzern, Sion und GC auf. Zu seinen Auslandsstationen zählten unter anderem Tottenham, der HSV, Sampdoria, Juventus und Fenerbahçe.

⚽⚪⚫ Reto Ziegler è del Lugano. Il 35enne, proveniente da Dallas, sarà a disposizione di Jacobacci da lunedì. In carriera il difensore ha giocato per GC, Tottenham, Amburgo, Wigan, Sampdoria, Fenerbahce, Lokomotiv Mosca, Sassuolo, Sion e Lucerna https://t.co/XfZEYUOdYJ pic.twitter.com/cZD192j8ti — Sport RSI (@RSIsport) February 20, 2021

psc 20 Februar, 2021 21:05