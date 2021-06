Reto Ziegler verlängert beim FC Lugano

Abwehrspieler Reto Ziegler bleibt dem FC Lugano treu und verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre.

Der 35-Jährige kehrte zu Beginn dieses Jahres aus Nordamerika zurück und bestritt in der Rückrunde 15 Ligaspiele für die Tessiner. Ziegler unterzeichnet nun einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2023 und wird auch in den nächsten beiden Jahren in der zentralen Abwehr des Super League-Klubs auflaufen.

✍️ Reto Ziegler altre due stagioni in bianconero!https://t.co/m72oAPtQpn — FC Lugano (@FCLugano1908) June 3, 2021

psc 3 Juni, 2021 09:45