Xherdan Shaqiri gibt Auskunft in Lugano: «Es ist eine super Sache für die WM»

Xherdan Shaqiri trainiert seit dieser Woche beim FC Lugano mit. Der 31-Jährige freut sich sehr darüber und ist auch glücklich bis zur WM in einer Stadt wie Lugano leben zu können.

«Ich mag die Stadt Lugano sehr und freue mich hier zu sein. Vom ersten Training an wurde ich super aufgenommen», verkündet der Tempodribbler an einer eigens für ihn angesetzten Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. Shaqiri hat die ersten Einheiten im Team des Super League-Klubs bestritten und kann eine positive Bilanz ziehen. «Die ersten Tage sind sehr wichtig. Ich bin erstmals seit langer Zeit wieder in einer Schweizer Mannschaft. Es ist sehr interessant, diese Erfahrungen zu machen. Ich kann jeden Tag dazulernen. Die Mannschaft ist gut und jung. Man sieht, dass der Verein nach vorne gehen will», führt der Nati-Star aus.

Die Lösung mit Lugano kam zustande, da Shaqiri mit seinem eigentlichen Verein Chicago Fire die MLS-Playoffs verpasst hat. Luganos Trainer Mattia Croci-Torti ist glücklich über den prominenten Trainingsgast: «Es ist toll einen Spieler wie Xherdan bei uns zu haben. Wir haben ein junges Team und er kann ihnen vieles beibringen, es ist eine Win-Win-Situation für uns alle.»

Shaqiri betont, dass er abgesehen vom Training auch die Stadt Lugano geniessen will. Die Tatsache, dass es im Tessin immer ein paar Grad wärmer ist, behagt ihm, Spaziergänge seien zwischendurch auch mal gut. Im Hinterkopf hat er aber stets die WM in Katar, die für die Schweiz mit dem Spiel gegen Kamerun am 24. November beginnt. Dieses Spiel ist das nächste grosse Ziel Shaqiris.

psc 26 Oktober, 2022 14:46