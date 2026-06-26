SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ab auf die Insel?

Zwei englische Klubs buhlen konkret um Lugano-Star Uran Bislimi

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 09:38
Zwei englische Klubs buhlen konkret um Lugano-Star Uran Bislimi

Der zweimalige Schweizer Nationalspieler Uran Bislimi könnte in diesem Sommer von Lugano auf die Insel wechseln.

Der 26-jährige Mittelfeldprofi steht im Tessin nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Bislimi war bislang nicht im Ausland tätig. Dies könnte sich nun jedoch ändern. Laut Transfer-Insider Rudy Galetti buhlen mit Watford und Bristol City zwei Vereine aus der englischen Championship konkret um den Spielmacher.

Der Spielgestalter war in der abgelaufenen Saison im Ensemble von Lugano gesetzt. Er erzielte in der Super League fünf Treffer und steuerte drei Assists hinzu.

Er könnte nun den Zeitpunkt für gekommen halten, eine Chance im Ausland wahrzunehmen, sofern er diese erhält.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Auch Besuch aus Lugano

Exklusiv: Bellinzona lädt YB-Talent zum Probetraining ein
Wird abgeworben

Das FC Basel verliert sein Talent Gjan Ajdin an einen Super League-Konkurrenten
Mattia Croci-Torti ruft an

Exklusiv: Lugano führt Verhandlungen wegen neuem Innenverteidiger
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Mehr entdecken
Ab auf die Insel?

Zwei englische Klubs buhlen konkret um Lugano-Star Uran Bislimi

26.06.2026 - 09:38
Noch nichts Konkretes

Exklusiv: Mattia Zanotti hat Wunschziel – Lugano-Star zum Schnäppchenpreis

24.06.2026 - 18:59
Einigung mit Süper-Lig-Aufsteiger

Amir Saipi vor Wechsel in die Türkei

22.06.2026 - 11:31
Nach Neuenburg

Lugano verleiht Youngster Yuri Peverelli in die Challenge League

4.06.2026 - 16:14
FIFA-Prämien

YB sahnt dank der WM ab, der FC Basel geht (fast) leer aus

4.06.2026 - 11:27
Begehrter Spielmacher

Auch englische Klubs umgarnen Luganos Uran Bislimi

4.06.2026 - 10:32
Wechselwunsch platziert

Lugano-Stürmer Georgios Koutsias steht vor Absprung nach Portugal

3.06.2026 - 14:38
Neuzugang

Lugano holt den Schweizer Verteidiger Joel Bichsel aus Deutschland zurück

2.06.2026 - 19:25
Ersatz für Antonios Papadopoulos?

Neuer Innenverteidiger: Lugano hat Nationalspieler am Haken

30.05.2026 - 16:19

Luganos Spielmacher Uran Bislimi steht bei einem Ligue 1-Klub ganz oben auf der Liste

27.05.2026 - 13:55