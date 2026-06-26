Zwei englische Klubs buhlen konkret um Lugano-Star Uran Bislimi

Der zweimalige Schweizer Nationalspieler Uran Bislimi könnte in diesem Sommer von Lugano auf die Insel wechseln.

Der 26-jährige Mittelfeldprofi steht im Tessin nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Bislimi war bislang nicht im Ausland tätig. Dies könnte sich nun jedoch ändern. Laut Transfer-Insider Rudy Galetti buhlen mit Watford und Bristol City zwei Vereine aus der englischen Championship konkret um den Spielmacher.

Der Spielgestalter war in der abgelaufenen Saison im Ensemble von Lugano gesetzt. Er erzielte in der Super League fünf Treffer und steuerte drei Assists hinzu.

Er könnte nun den Zeitpunkt für gekommen halten, eine Chance im Ausland wahrzunehmen, sofern er diese erhält.