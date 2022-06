Nächster Abgang beim FCL: Silvan Sidler wechselt in die 2. Bundesliga

Aussenverteidiger Silvan Sidler verlässt seinen Stammklub FC Luzern und wechselt ins Ausland.

Der 23-jährige Abwehrspieler heuert bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld an und unterzeichnet dort einen Vertrag über drei Jahre bis 2025. Sidler tritt die Nachfolge von Landsmann Cedric Brunner an, der bei der Arminia kürzlich verabschiedet wurde.

Für das Luzerner Eigengewächs ist es der erste Gang ins Ausland. “Es war immer mein Traum, in Deutschland spielen zu können und daher freue mich sehr, jetzt für Arminia aufzulaufen. Ich hatte bereits sehr früh Kontakt mit den Verantwortlichen, wir hatten sehr gute Gespräche. Arminia ist ein ambitionierter Verein, und wir haben grosse Ziele nächste Saison”, sagt Sidler und ergänzt: “Ich ziehe mit meiner Freundin nach Bielefeld. Auch mit meiner Familie habe ich gesprochen. Sie wird so oft wie möglich in die SchücoArena kommen, um mich und uns zu unterstützen.”

Grüezi, Silvan! ✌🇨🇭

Silvan Sidler kommt ablösefrei vom Schweizer Super League-Club @FCL_1901. Der 23-jährige Rechtsverteidiger unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Er spielt künftig mit der Rückennummer 2️⃣2️⃣. 📲 Die Infos gibt's hier:https://t.co/dPdA6mPl1N pic.twitter.com/r4ObPw5diE — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) June 1, 2022

psc 1 Juni, 2022 10:25