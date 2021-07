Bestätigt: Der FC Luzern begrüsst Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber

Was im Laufe des Sonntags bereits angekündigt wurde, ist nun offiziell: Holger Badstuber schliesst sich dem FC Luzern an.

Der 32-jährige deutsche Verteidiger unterschreibt in der Innerschweiz einen Einjahresvertrag bis Juni 2022. Badstuber ist nach Christian Gentner in diesem Sommer bereits der zweite namhafte Zuzug des FC Luzern aus der Bundesliga. Der Innenverteidiger kam beim VfB Stuttgart in der vergangenen Saison allerdings nur noch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Zug. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, sein Vertrag bei den Schwaben lief Ende Juni aus.

“Mit seiner grossen Erfahrung und Spielintelligenz wird uns Holger enorm helfen können”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer zum Neuzugang. “Er wird uns nicht nur zusätzliche defensive Stabilität verleihen, sondern mit seiner ausgesprochenen Siegermentalität die Mannschaft auch zusätzlich prägen.”

Badstuber freut sich über die neue Herausforderung: “Ich bin glücklich, dass sich meine Karriere in der Schweiz fortsetzten wird. Der FC Luzern hat bei mir einen ambitionierten Eindruck hinterlassen und genau diese Herausforderung habe ich in der aktuellen Phase meiner Karriere gesucht. Ich freue mich auf meine neuen Mitspieler und natürlich darauf, zum ersten Mal die tollen Fans in Luzern live im Stadion erleben zu können.”

