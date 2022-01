Dementi: Timm Klose beim FC Luzern kein Thema

Der zurzeit vereinslose Abwehrspieler Timm Klose wird nicht zum FC Luzern wechseln.

Dies bestätigt Trainer Mari Frick im Gespräch mit “blue Sport”. “Timm Klose ist bei uns kein Thema, aber es ist schon so, dass wir noch einen Innenverteidiger suchen. Er soll aggressiv, gross, schnell und kopfballstark sein”, sagt der FCL-Coach im Interview. Mit Denis Simani brachte Frick bereits einen zentralen Abwehrspieler aus Vaduz in die Innerschweiz. Ein weiterer Verteidiger soll also noch folgen. Er wird nicht Timm Klose heissen.

psc 21 Januar, 2022 13:07