FC Luzern: Junioren-Ballermann Nando Toggenburger auf grosser Bühne

Steil, steiler, Nando Toggenburger. Ein Blick auf das vergangene Jahr des Stürmers lässt einen Aufstieg in höchster Vollendung attestieren. Beim FC Luzern ist er einer der wenigen Newcomer, die von Mario Frick die Chance erhalten, sich während der Profivorbereitung in den Fokus spielen zu dürfen. Toggenburger ist das allemal gelungen.

Im professionell geführten Fussball ist es heute unerlässlich, über einen gepflegten Social-Media-Auftritt zu verfügen. Das Instagram-Profil von Nando Toggenburger bietet noch wenige Highlights. Noch. Der einzige vorhandene Beitrag zeigt den hochtalentierten Angreifer voller Stolz am Verhandlungstisch des FC Luzern sitzend. Mit der rechten Hand setzt er gerade zur Vertragsunterschrift an, im Hintergrund ist die swissporarena zu sehen. “Sehr glücklich, meinen ersten Vertrag beim FC Luzern zu unterschreiben”, schreibt Toggenburger zu besagtem Bild. Toggenburgers Nachwuchskontrakt läuft bis 2024.

Nando Toggenburger: Erste Vorbereitung mit dem FC Luzern

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter ihm. Im Juni 2021 stand Toggenburger noch für die Luzerner U17 auf dem Platz, inzwischen gehört er zum erweiterten Kreis der Profimannschaft. Neben Svenn Haag und Ronaldo Dantas Fernandes ist Toggenburger einer von drei Auserwählten, welche die komplette Vorbereitung unter Mario Frick absolvieren dürfen. Von den Warm-up-Spielen zur neuen Saison haben die Innerschweizer noch keines verloren, Toggenburger kam dabei regelmässig zum Einsatz.

Toggenburger verfügt über einen eingebauten Torriecher, weiss die richtigen Laufwege zu bestreiten und lässt es dann, wenn er allein vor dem gegnerischen Tor auftaucht, meistens krachen. Beweis genug sind die Statistiken, die er in seiner Luzerner Juniorenzeit geliefert hat. Toggenburger kam von der U17 aufwärts in 54 Spielen auf überragende 36 Tore. Die gesamte Innerschweiz verfügt in dieser Altersklasse über weniger als eine Handvoll Spieler, die so torgefährlich sind wie Toggenburger.

Und dass Toggenburger längst schweizweit Beachtung findet, liefert seine erstmalige Nominierung für die U19-Auswahl. Die war, wenn man so will, die Kirsche auf der berühmten Sahnetorte. Angesichts von Toggenburgers Werten kam die Nomination aber nicht wirklich überraschend, sondern bedurfte eher einer gewissen Notwendigkeit. Wenn man bedenkt, dass er zuvor noch kein einziges Mal das Schweizer Kreuz auf der Brust getragen hat, war es eine Auszeichnung für die starke Entwicklung, die Toggenburger im zurückliegenden Jahr vorweist.

Nando Toggenburger macht in zwei Spielen zwei Tore für die Schweizer U19

Da kommt es in dieser Sache freilich nicht wirklich überraschend, dass Toggenburger auch bei seinem Debüt in der Juniorenauswahl seines Heimatlands zu überzeugen wusste. In den beiden Testspielen gegen das georgische Team im April setzte Bruno Berner auf Toggenburger zunächst als Joker, um ihm im zweiten Auftritt ein Mandat in der Startelf zu erteilen.

Seine Knipserqualitäten stellte er auch hier eindrucksvoll zur Schau, und trug sich in beiden Partien in die Torschützenliste ein. Gegen die Slowakei einige Wochen später hätte Berner gerne wieder auf Toggenburger gesetzt, der seine Teilnahme aber aufgrund seiner Ausbildungsabschlussprüfungen absagen musste. Gut für die Slowaken, denn Toggenburger, so viel legt die Vermutung nahe, hätte sich wieder von seiner besten Seite präsentiert. Wie er es schon die letzten 365 Tage tut.

aoe 5 Juli, 2022 20:28