FC Luzern reicht Lizenzgesuch ohne Unterschrift von Alpstaeg ein

Der FC Luzern hat das Lizenzgesuch für den Spielbetrieb in der kommenden Saison fristgerecht bei der Swiss Football League eingereicht – allerdings ohne die Unterschrift von Aktionär Bernhard Alpstaeg.

Der Zwist mit diesem geht weiter. Alpstaeg habe zwei Termine zur Abgabe seiner Unterschrift platzen lassen, teilt der Verein auf seiner Webseite mit. Kritisch ist dies vor allem, da er Eigentümer der swissporarena an, wo der FC Luzern auch in Zukunft seine Heimspiele austragen will. Der Klub hat nun den bis 24. April 2029 gültigen Mietvertrag als Teil des Lizenzierungsdossiers eingereicht. Ob die Lizenzkommission der SFL dies akzeptiert, bleibt abzuwarten.

psc 2 März, 2023 09:18