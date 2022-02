Fix: Der FC Luzern nimmt den tunesischen Nationalspieler Mohamed Dräger unter Vertrag

Der FC Luzern gibt die Verpflichtung des tunesischen Rechtsverteidigers Mohamed Dräger bekannt.

Der 25-jährige Rechtsfuss, der in Deutschland geboren wurde und auch über den entsprechenden Pass verfügt, stösst auf Leihbasis bis Saisonende vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest zu den Innerschweizern. Im Anschluss verfügt der FCL über eine Kaufoption für Dräger.

Der Abwehrspieler durchlief beim SC Freiburg die gesamte Nachwuchsabteilung, bevor er zum Rückrundenauftakt der Saison 2017/18 sein Bundesligadebüt für die Breisgauer feiern konnte. Ab der Saison 2018/19 spielte der rechte Aussenverteidiger auf Leihbasis in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn, mit welchem er zum Abschluss der Saison den Aufstieg in die Bundesliga feierte. In der darauffolgenden Saison gehörte der dynamische Aussenverteidiger zum Stammkader des Aufsteigers und absolvierte dabei 18 Spiele in der 1. Bundesliga. Nach Beendigung des Leihvertrages in Paderborn und seiner Rückkehr zum SC Freiburg erfolgte im September 2020 der Wechsel zu Olympiakos Piräus, bevor er die aktuelle Saison mit Nottingham Forest in der englischen Championship in Angriff nahm.

Dräger bestritt bislang 27 Einsätze für die tunesische Nationalmannschaft. Zuletzt kam er am Afrika Cup zu drei Einsätzen. Bereits ab Mittwoch trainiert er in Luzern mit der Mannschaft von Trainer Mario Frick.

“Mit Mohamed konnten wir einen schnellen und agilen Aussenverteidiger verpflichten, der uns in unserer aktuellen Situation sofort weiterhelfen kann”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer zur Verpflichtung des Verteidiger. “Wir sind von seinen Qualitäten auf der rechten Aussenbahn überzeugt und erhoffen uns dadurch zusätzliche Variabilität in unserem Spiel.”

Verstärkung für die Defensive! Wir verpflichten per sofort den tunesischen Nationalspieler Mohamed Dräger von Nottingham Forest. Schön, dich in Luzern zu haben! 💙🤍#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/ABtfPV5ex6 — FC Luzern (@FCL_1901) February 2, 2022

psc 2 Februar, 2022 14:54