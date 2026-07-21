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Simon Simoni

Der FC Luzern hat seinen neuen Goalie verpflichtet

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 17:11
Der FC Luzern hat seinen neuen Goalie verpflichtet

Der FC Luzern geht definitiv mit Simon Simoni als neuer Nummer 1 in die kommende Saison.

Der 22-jährige albanische Nationalspieler trainierte zuletzt bereits bei den Innerschweizern mit. Nun hat sich Luzern mit Eintracht Frankfurt über die Ablösemodalitäten geeinigt. Simoni unterschreibt beim FCL einen Kontrakt bis 2029.

Am vergangenen Samstag stand er beim Testspiel der Luzerner gegen den VV St. Truiden während 90 Minuten im Einsatz. Dasselbe wird er voraussichtlich auch zum Super League-Auftakt am kommenden Wochenende gegen Meister Thun tun.

Luzerns Sportchef Remo Meyer sagt zum Neuzugang: «Simon Simoni hat uns sowohl im Training als auch im Testspiel überzeugt. Mit Simon stösst ein talentierter Torhüter mit spannenden Anlagen zu uns, der über Persönlichkeit und Ausstrahlung verfügt. Er hat grosses Entwicklungspotenzial und wird unser Torhüterteam optimal ergänzen.»

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