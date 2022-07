FC Luzern präsentiert Neuzugang: Beloko kommt von Neuchâtel Xamax

Eine neue Herausforderung für Nicky Beloko! Der 22 Jahre alte Mittelfeldmann wird künftig für den FC Luzern auflaufen. In der Innerschweiz hat der Youngster einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

✍️✍️✍️ Verstärkung fürs Mittelfeld! Nicky Beloko wechselt per sofort von Neuchâtel Xamax in die Innerschweiz. Herzlich willkommen in Luzern, Nicky 🤝.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/tGtP8Lu8hl

