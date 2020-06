FC Luzern: Sponsoren bleiben an Bord

Der FC Luzern kann trotz Coronakrise erfreuliche Nachrichten verkünden: Hauptsponsor Otto’s und Co-Sponsor Luzerner Kantonalbank halten dem Verein die Treue.

Der Vertrag mit dem langjährigen Partner Otto’s, der seit 2011 als Hauptsponsor fungiert, wurde nach “konstruktiven Gesprächen” bis Juni 2024 verlängert.

Lukas Troxler, stellvertretender Geschäftsführer des FCL ist erfreut: “Es ist dies natürlich ein starkes Zeichen der Solidarität und ein Bekenntnis zum FC Luzern, dass auch von OTTO’S der Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bestanden hat. Wir sind enorm dankbar, einen Partner an unserer Seite zu wissen, der insbesondere auch in schwierigen Zeiten für den FC Luzern einsteht. Auch ist es ein Beweis der jahrelangen partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die nun erneut in einer Verlängerung gemündet hat.”

Die bisherige Partnerschaft mit der Luzerner Kantonalbank wird bis 2023 verlängert.

psc 2 Juni, 2020 11:45