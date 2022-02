Der FC Luzern angelt sich Ösi-Stürmer Marko Kvasina

Der FC Luzern verstärkt seine Offensive für den Rest der Saison und verpflichtet den österreichischen Stürmer Marko Kvasina.

Der 25-jährige Mittelstürmer stösst auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten KV Oostende zu den Innerschweizern. Im Sommer verfügt der FCL über eine Kaufoption für den Angreifer. Marko Kvasina startete seine Karriere in der Jugend von Austria Wien, für die er am 16. Spieltag der Saison 2014/15 auch in der höchsten Liga Österreichs debütieren konnte. Seine ersten Erfahrungen im Ausland konnte der 1.95 Meter grosse Mittelstürmer mit dem Wechsel zum FC Twente Enschede in der holländischen Eredivisie sammeln. Nach einer Saison kehrte der 25-jährige Kvasina zurück in die Heimat und schloss sich dem SV Mattersburg an. Nach insgesamt 48 Spielen (13 Tore und 5 Assist) für die Burgenländer erfolgte auf die Saison 2020/21 ein erneuter Wechsel ins Ausland. Kvasina schloss sich dem KV Oostende in Belgien an und besitzt dort noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

“Wir freuen uns, dass wir mit Marko einen Stürmer verpflichten konnten, der ein zusätzliches Element in unsere Mannschaft bringen wird”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer zum Neuzugang: “Mit seiner physischen Präsenz macht er uns in der Offensive noch unberechenbarer.”

Neuer Stürmer kurz vor Transferschluss! Wir verpflichten per sofort Marko Kvasina bis Ende Saison (inkl. Kaufoption). Willkommen in Luzern, Marko ✊💙🤍.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/0SHPZjIFac — FC Luzern (@FCL_1901) February 15, 2022

psc 15 Februar, 2022 18:54