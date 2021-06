Der FC Luzern schnappt sich einen Verteidiger von Red Bull Salzburg

Der FC Luzern nimmt den österreichischen Abwehrspieler Patrick Farkas unter Vertrag.

Der 28-Jährige wechselt von Red Bull Salzburg zum Super League-Klub und unterzeichnet in der Innerschweiz einen Zweijahresvertrag bis 2023. Farkas kommt vor allem als Rechts- oder Linksverteidiger zum Einsatz. Er wird erstmals ausserhalb seiner Heimat spielen.

“Patrick ist ein Spieler der mit seiner grossen Erfahrung und seinem vorbildlichen Charakter optimal in unsere Mannschaft passt”, sagt FCL-Sportchef zur Neuverpflichtung . “Wir sind überzeugt, dass er uns in unseren offensiven Phasen weiterhelfen und uns zugleich in der Defensive die nötige Stabilität geben kann.”

Farkas freut sich auf seine erste Auslandserfahrung: “Gleich nach den ersten Gesprächen mit Remo Meyer und Fabio Celestini hatte ich ein gutes Gefühl – und musste nicht lange überlegen. Ich freue mich enorm auf die neue Herausforderung und möchte der Mannschaft helfen, die gute Entwicklung der letzten Saison voranzutreiben.”

https://twitter.com/FCL_1901/status/1405480723356819457

psc 17 Juni, 2021 13:13