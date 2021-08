Der FC Luzern verpflichtet den serbischen Stürmer Nikola Cumic

Der FC Luzern wird am Deadline Day ebenfalls noch einmal aktiv und schnappt sich den serbischen Angreifer Nikola Cumic.

Der 22-jährige Rechtsaussen wechselt vom griechischen Topklub Olympiakos Piräus in die Innerschweiz. Cumic wird mit Kaufoption ausgeliehen. “Mit Nikola erhalten wir in der Offensive zusätzliche Optionen”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer anlässlich der Vertragsunterzeichnung. “Er ist im Angriff variabel einsetzbar und passt mit seiner Schnelligkeit und Technik hervorragend zu unserer Spielidee. Wir sind sicher, dass er uns in den kommenden Wochen und Monaten weiterhelfen kann.”

psc 31 August, 2021 17:10