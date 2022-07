FC Luzern verleiht Jordy Wehrmann in die Heimat

Jordy Wehrmann und der FC Luzern gehen vorübergehend getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler schlägt wieder in seiner Heimat auf.

Nach anderthalb Jahren im Trikot des FC Luzern geht Jordy Wehrmann (23) eine neue Herausforderung an. Laut einem offiziellen Statement der Innerschweizer heuert der Mittelfeldspieler für die kommende Saison auf Leihbasis beim niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag an. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, wird nicht bekannt.

“Es zeichnete sich im Hinblick auf die kommende Saison ab, dass wir gemeinsam mit Jordy eine gute Lösung finden wollen”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. “In Den Haag wird er zu den für ihn nötigen Spielminuten kommen und entsprechend wünschen wir ihm für diese neue Herausforderung nur das Beste.”

In der vergangenen Spielzeit stand Jordy Wehrmann für den FC Luzern in 23 Spielen auf dem Platz, konnte sich aber in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr wie gewünscht entfalten.

Jordy Wehrmann wird für eine Saison in die Niederlade zu Den Haag verliehen. Viel Erfolg in der Heimat, Jordy 🤝💙🤍. #FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer https://t.co/45ghAjZevo — FC Luzern (@FCL_1901) July 9, 2022

aoe 9 Juli, 2022 11:17