FC Luzern veröffentlicht Trainingsplanung

Die Super League könnte den Spielbetrieb im Juni wieder aufnehmen. Im Zuge dessen gibt der FC Luzern sein Trainingskonzept für die kommenden Wochen bekannt.

Am 29. Mai wird das Komitee der Swiss Football League darüber abstimmen, wann und in welcher Form die Super League ihren Spielbetrieb wieder beginnen wird. Der FC Luzern gibt derweil bekannt, den Trainingsbetrieb mit der Profimannschaft am Montag, den 25. Mai, wieder aufnehmen zu wollen. Bis dahin werden alle Spieler individuell trainieren.

Die Nachwuchsabteilungen des FC Luzern werden ihre Trainingseinheiten bis auf Weiteres ebenfalls individuell abhalten. Sollte es zum Restart kommen, wären die ersten Partien am Wochenende vom 19. bis 21. Juni vorgesehen.

aoe 9 Mai, 2020 10:53