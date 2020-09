FCL-Youngster Darian Males reist zum Medizintest nach Italien

Der schon lange antizipierte Abgang von Darian Males steht wohl definitiv vor dem Vollzug.

Wie italiensiche Medien berichten, macht nun doch Inter Mailand und nicht Valencia das Rennen. Darian Males soll am Dienstag einen entsprechenden Medizintest in der italienischen Mode-Metropole absolvieren. Inter wird den 19-jährigen Mittelstürmer voraussichtlich direkt an den FC Genua verleihen. Dort soll der Youngster gleich zu Spielpraxis kommen.

Als Ablöse stehen 3 bis 4 Mio. Euro im Raum. Dieses Geld könnte der FC Luzern direkt in Valentin Stocker investieren: Den Captain des FC Basel zieht es angeblich zurück in die Innerschweiz. Dank der Males-Millionen könnte er für den FCL finanzierbar werden.

psc 14 September, 2020 17:42