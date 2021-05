Hiobsbotschaft: Luzern-Spielmacher Samuel Alabi erlitt Kreuzbandriss

Der FC Luzern muss lange Zeit auf seinen Spielmacher Samuel Alabi verzichten.

Wie die Innerschweizer am Dienstag bestätigen, hat sich der 21-jährige Ghanaer am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Servette das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Alabi hatte sich gerade erst von einer langwierigen Knieverletzung erholt. Nun wird er in den kommenden Tagen operiert und im Anschluss mehrere Monate ausfallen. Der FCL rechnet in der zweiten Hälfte der kommenden Saison wieder mit ihm.

Alabi stiess auf diese Saison hin aus Israel nach Luzern.

So bitter! Samuel Alabi hat sich am Sonntag das linke Kreuzband gerissen und wird uns lange fehlen. Wir wünschen dir eine schnelle Genesung und freuen uns jetzt schon wieder auf dich, Samu ✊💪🙏💙🤍. https://t.co/LuxU1pshvi pic.twitter.com/rpMeYhaP32 — FC Luzern (@FCL_1901) May 11, 2021

psc 11 Mai, 2021 15:59