Inter Mailand ist heiss auf einen Luzerner Stürmer

Inter Mailand blickt bei der Suche nach Verstärkungen auch in die Schweiz: Das Luzerner Sturm-Juwel Darian Males hat des den Nerazzurri angetan.

Dies berichten italienische Medien. Der 19-Jährige ist ein Eigengewächs der Innerschweizer und kam in dieser Saison in bisher 16 Super League-Spielen zum Zug. Dabei gelangen ihm ein Treffer und drei Assists. FCL-Coach Fabio Celestini sagt laut “Blick”: “Bis jetzt habe ich davon nichts gehört, aber das ist natürlich eine gute Nachricht. Das würde mich sehr freuen für Males. Als Trainer gewinne ich ja auch ein wenig, da ich, auch wenn nur ein kleines bisschen, dazu beitragen konnte. Darian Males ist noch bis 2022 an den FCL gebunden. Eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich könnte bei einem Transfer für die Luzerner drin liegen.

Males läuft derzeit auch für die Schweizer U19-Nati auf.

psc 19 Juni, 2020 16:32