Neuer Trainer: Die Kandidatenliste beim FC Luzern

Der FC Luzern sucht seit Montag, nach der Entlassung von Thomas Häberli, offiziell einen neuen Trainer. Die Kandidatenliste ist noch lang. Mit Bruno Berner nimmt sich ein Favorit aber aus dem Rennen.

Der amtierende Kriens-Trainer sagt am Montagabend bei “SRF”, dass er kein Angebot vom Kantonsrivalen erhalten habe und bestätigt diese Aussagen im Interview mit der “Luzerner Zeitung”: “Ich und auch der SC Kriens haben bis zum 16. Dezember keine Anfrage eines Super-League-Clubs erhalten. Am 3. Januar 2020 ist für mich Trainingsstart mit dem SC Kriens.”

Ein heisser Name, der beim FCL gehandelt wird, ist laut “Blick” stattdessen Heiko Vogel. Der frühere FCB-Trainer könnte nach Engagements in Deutschland wieder in die Schweiz zurückkehren. Auch sein deutscher Landsmann Daniel Bierofka könnte zudem ein Kandidat sein.

Und dann werden noch die Romands Fabio Celestini und Stéphane Henchoz sowie Urs Meier und Boris Smiljanic genannt, die derzeit alle vereinslos sind. Eine Entscheidung wird in Kürze fallen.

psc 17 Dezember, 2019 09:08