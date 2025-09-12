Knall in Luzern: Sofortige Trennung von CEO Simon Laager

Der FC Luzern trennt sich mit sofortiger Wirkung von CEO Simon Laager.

Diese überraschende Nachricht verkünden die Innerschweizer am Freitagmorgen. Grund für die Trennung sind nach Klubangaben unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Organisationsstruktur. Simon Laager hatte das Amt des CEO erst im vergangenen Dezember übernommen.

"Wir bedauern diese Trennung und sind Simon Laager für die geleistete Arbeit und seinen grossen Einsatz für den FC Luzern sehr dankbar. Er hat in einer anspruchsvollen Phase wichtige Weichen gestellt und den Club nach bereits kurzer Zeit sowohl strukturell als auch kommerziell nachhaltig gestärkt. Wir danken ihm für seinen grossen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt FCL-Interimspräsident Josef Bieri.

Laager sagt zu seinem Aus: "Es war mir eine Ehre, den FCL in einer wichtigen Phase zu führen und ich bin froh, dass wir gemeinsam als Team in dieser herausfordernden Zeit auch wichtige zukunftsgerichtete Grundlagen und Massnahmen umsetzen konnten», sagt Simon Laager und ergänzt: «Ich blicke auf eine äusserst spannende und intensive Zeit zurück und bin dankbar für all die Begegnungen und Bekanntschaften. Ich wünsche dem FCL alles Gute."

psc 12 September, 2025 09:11