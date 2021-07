Kapitel FC Luzern abgehakt: Louis Schaub will in Köln durchstarten

Der FC Luzern hätte den österreichischen Offensivspieler Louis Schaub nach einer erfolgreichen Leihe gerne längerfristig gehalten. Dies war aber auch aus finanziellen Gründen nicht möglich. Mittlerweile hat der 26-jährige Nationalspieler das Kapitel FCL abgeschlossen. Er fokussiert sich nun voll und ganz auf den 1. FC Köln.

Dort steht der Angreifer noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Wunschgemäss durchstarten konnte Schaub beim Effzeh zumindest in der Bundesliga noch nicht. Zwei Leihgeschäfte waren die Folge. Doch nun will der ehemalige Junior von Rapid Wien in Köln Fus fassen. “Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gerne zurückkommen möchte”, sagt er dem “Express” und ergänzt: “Ich habe mich beim FC immer richtig wohlgefühlt, deswegen habe ich diese Hoffnung nie aufgegeben.”

Gedanken an den FC Luzern oder an einen Klubwechsel hat er keine mehr: “Das spielt für mich gerade keine Rolle. Ich habe immer gesagt, dass die deutsche Bundesliga mein Traum ist.”

