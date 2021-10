Luca Jaquez: Erst Kaufmann, dann Profi beim FC Luzern?

Luca Jaquez ist das, was man im Fussballsprech ein echtes Eigengewächs nennt. Seitdem er im Nachwuchs des FC Luzern anheuerte, hat der Junior nur ein Ziel: Profi werden. Und zwar bei seinem Herzensklub in der Innerschweiz.

Mit seinen 18 Jahren beweist Luca Jaquez schon viel Weitsicht. Nach 4-4-2.ch-Informationen hatte es in der jüngeren Vergangenheit reichlich Interesse an dem vielversprechenden Innenverteidiger gegeben. Jaquez beschäftigte sich allerdings nie mit einem Weggang vom FC Luzern, da er zunächst seine Lehre Sport KV im Sommer 2022 abschliessen möchte. Natürlich in erster Linie aber, weil er beim FCL zum Fussballprofi avancieren will.

Die Fähigkeiten dafür besitzt der Sohn einer Schweizerin und eines Dominikaners allemal. Zu seinen Stärken gehören die Übersicht und die Technik. In den jüngeren Altersklassen ist Jaquez noch regelmässig auf der Zehnerposition eingesetzt, nun allerdings in die Abwehrzentrale verortet worden. Jaquez verfügt daher über eine exzellente Ballführung und einen Rundumblick für seine Mitspieler, die er mit den nötigen Pässen in Szene setzen kann. Neymar ist sein Idol, Manchester City sein Lieblingsklub und das Fernziel die Premier League.

Führung des FC Luzern zufrieden mit Luca Jaquez

Jaquez’ positive Entwicklung haben Profitrainer Fabio Celestini und Sportvorstand Remo Meyer längst vernommen und verfolgen daher schon seit geraumer Zeit, wie sich ihr Eigengewächs so präsentiert. In der Innerschweiz ist die Überzeugung da, Jaquez früher oder später ins Celestini-Team aufrücken zu lassen. Deshalb vereinbarte man auch im Sommer einen längerfristigen Vertrag bis 2023. Zur Belohnung darf Jaquez regelmässig mit den Profis trainieren und kam überdies in der Sommervorbereitung in einigen Testspielen zum Einsatz.

“Der Verein gefällt mir sehr, er ist sehr leidenschaftlich. Ich liebe es, mir Spiele im Stadion anzuschauen – und die Fans sind phänomenal”, sagte Jaquez in einem Imageclip des FCL. Die Begeisterung des gebürtigen Stadtluzerners für den Klub ist förmlich spürbar. Bruno Berner hatte Jaquez in der vergangenen Länderspielphase erstmals in den Kader der Schweizer U19-Auswahl nominiert. Der Lohn für Jaquez’ harte und engagierte Arbeit. Beim 3:0 gegen Island fand er sogar den Weg in Berners Startelf. Für das momentan stattfindende Mehrnationenturnier an der Adriaküste steht Jaquez immerhin auf Abruf bereit.

aoe 12 Oktober, 2021 17:03