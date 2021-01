Luzern holt Goalie Loïc Jacot zurück

Die Leihe von Loïc Jacot wird vorzeitig abgebrochen: Der Goalie kehrt vom FC Chiasso zum FC Luzern zurück.

Der 21-jährige Neuenburger war seit Sommer 2019 an die Tessiner ausgeliehen. In dieser Saison kam er allerdings nur noch zu drei Einsätzen. Wegen mangelnder Perspektiven wird die eigentlich bis Juni 2021 gültige Leihe nun vorzeitig beendet. Loïc Jacot trainiert bereits am Dienstag wieder beim FCL

psc 5 Januar, 2021 12:14