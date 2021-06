Luzern schnappt sich Ex-GC-Goalie Vaso Vasic

Der FC Luzern nimmt den 31-jährigen Torhüter Vaso Vasic für die kommende Saison unter Vertrag.

Der frühere GC-Keeper komplettiert bei den Innerschweizern das Goalie-Trio um Marius Müller und Pascal Loretz. Für Vasic ist es eine Rückkehr in die Schweiz. In den letzten drei Jahren spielte er auf Zypern und anschliessend in Belgien.

“Mit Vaso können wir unser Torhüterteam mit viel Erfahrung komplettieren”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer nach der Vertragsunterzeichnung. “Vaso kennt den Schweizer Fussball, konnte aber auch bereits internationale Erfahrung sammeln. Mit diesem Rucksack soll er zum einen unsere Nummer 1 Marius Müller unterstützen und fordern – auf der anderen Seite den jungen Pascal Loretz auf seinen nächsten Karriereschritten begleiten.”

28 Juni, 2021