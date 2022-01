Luzerns Trainer Mario Frick hat seinen Captain gefunden

Die Captain-Frage beim FC Luzern war nach der Übernahme des neuen Trainers Mario Frick bislang ungeklärt. Jetzt hat der 47-Jährige eine Entscheidung getroffen.

Der Liechtensteiner setzt weiterhin auf Christian Gentner, der die Innerschweizer bereits in der zweiten Hälfte der Vorrunde anführte. “Das habe ich so der Mannschaft mitgeteilt”, sagt Frick am Freitag gegenüber “Blick”.

Der 36-jährige Deutsche ist der erfahrenste Akteur im Kader. Der Sommer-Neuzugang hatte das Amt in der Mitte der Vorrunde von Dejan Sorgic übernommen.

Frick begründet seine Entscheidung nach drei Wochen Vorbereitung so: “Wenn wir schon solch einen Spieler mit dieser enormen Erfahrung im Team haben, dann soll er auch diese Rolle innehaben.”

psc 21 Januar, 2022 14:52