Luzern und Schaffhausen machen es in der Barrage sehr spannend

Der FC Schaffhausen und Luzern trennen sich im Hinspiel der Barrage in einer animinierten Partie 2:2.

Zweimal gehen die Innerschweizer in Führung und zweimal reagiert das Heimteam aus Schaffhausen und kann in der wefox Arena den Ausgleich markieren. Somit beginnt am Sonntagnachmittag in der swissporarena alles bei Null: Der Sieger aus jener Partie berechtigt sich für die kommende Super League-Saison.

psc 26 Mai, 2022 19:53