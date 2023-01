Luzern im Verletzungspech: Marco Burch fällt wochenlang aus

Der FC Luzern muss wochenlang auf seinen Abwehrspieler Marco Burch verzichten.

Der 22-Jährige war in dieser Saison in der Innenverteidigung absolut gesetzt. Nun hat er sich aber in einem Zweikampf im Training eine Bänderverletzung zugezogen und wird nach Klubangaben mehrere Wochen pausieren müssen. Untersuchungen ergaben eine Kapsel- und Bandverletzung am rechten Sprunggelenk.

Marco Burch zog sich in einem Zweikampf eine Bänderverletzung zu und wird leider mehrere Wochen ausfallen… Wir wünschen dir eine schnelle Genesung und freuen uns auf deine Rückkehr, Marco!#fcl #nomelozärn #seit1901fürimmerhttps://t.co/FkomP1dGWI pic.twitter.com/bO1XPK087J — FC Luzern (@FCL_1901) January 27, 2023

psc 27 Januar, 2023 10:54