Luzern-Youngster Filip Ugrinic weckt Interesse in Deutschland und Spanien

Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Filip Ugrinic vom FC Luzern könnte in diesem Sommer einen wichtigen Karriereschritt vollziehen und ins Ausland wechseln.

Laut spanischen Medienberichten wirbt unter anderem La Liga-Klub Cadiz für die Dienste des Mittelfeldspielers, der in dieser Saison für den FCL in 29 Ligaspielen vier Treffer und sechs Assists beigesteuert hat. Auch deutsche Klubs sollen den 22-Jährigen ins Visier genommen haben. Ugrinic ist nur noch bis Sommer 2022 an seinem Stammklub aus der Innerschweiz gebunden. Ein ablösefreier Wechsel in einem Jahr soll aus Klubsicht wohl verhindert werden. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass schon heuer ein Verkauf erfolgt, falls ein Angebot für alle Seiten passen sollte.

psc 3 Mai, 2021 16:50