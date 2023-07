"Mehr denn je überzeugt": FC Luzern verlängert mit Mario Frick

Der FC Luzern verlängert die erfolgreiche Partnerschaft mit Mario Frick vorzeitig. Der Entschluss fand sich beidseitig aus voller Überzeugung.

Trotz der vielen Widrigkeiten, mit denen sich Mario Frick beim FC Luzern im vergangenen Jahr auseinandersetzen musste, lieferte der Übungsleiter mit seinem Innerschweizer Team eine starke Saison ab. Der FCL gibt deshalb nun die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026 bekannt.

"Ich fühle mich nicht nur beim FC Luzern sehr wohl, auch die Region und das Leben in der Innerschweiz sind mir ans Herz gewachsen", kommentiert Frick die Verlängerung. "Zudem bin ich mehr denn je vom sportlichen Projekt überzeugt und bin mir sicher, dass wir mit harter Arbeit auch weiterhin Erfolge einfahren können."

Frick übernahm den FC Luzern in der Winterpause der Saison 2021/22 und führte den Klub in einer nahezu aussichtslosen Situation als Tabellenletzter doch noch zum Klassenerhalt. In der zurückliegenden Runde gelang ihm der 4. Platz, der gleichbedeutend die Qualifikation zur Conference League bedeutete.

In dieser landeten Frick und Co. gleich zum Auftakt einen Coup. Am Donnerstag wurde das Hinspiel in der 2. Runde der Qualifikation auswärts gegen den schwedischen Teilnehmer Djurgardens mit 2:1 gewonnen.

Die Geschichte geht weiter - Mario bleibt Blau-Weiss 🔵⚪️ Er verlängert den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2026! Alle Infos auf https://t.co/QJVT7wiiZH#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/7hS0SVZFRM — FC Luzern (@FCL_1901) July 29, 2023

aoe 29 Juli, 2023 11:23